O Sesc-Parintins recebeu o projeto “Sonora Brasil”

A abertura teve início nesta sexta-feira, 08, com a magnífica apresentação da “Banda Manauense” no auditório da Escola CETI Dep. Gláucio Gonçalves. Outras bandas musicais estarão se apresentando ao público parintinense. O Sonora Brasil cumpre uma agenda de apresentações no período de 08 a 11 de Junho. Vale a pena assistir esse imperdível show cultural.

Conheça o Sonora Brasil



O Sonora Brasil – Formação de Ouvintes Musicais é um projeto temático que tem como objetivo desenvolver programações identificadas com o desenvolvimento histórico da música no Brasil.

A cada nova edição, o Sonora Brasil consolida-se como o maior projeto de circulação musical do país. A ação possibilita às populações o contato com a diversidade da música brasileira e contribui para o conjunto de ações desenvolvidas pelo Sesc, visando à formação de plateia.

O Sonora Brasil tem a proposta de despertar um olhar crítico sobre a produção e os mecanismos de difusão de música no país. Todas as apresentações são essencialmente acústicas, valorizando a qualidade das obras e de seus intérpretes.

Por Naldo Rodrigues, colaborador JI (Facebook)