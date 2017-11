O rio Amazonas leva mais um anjinho parintinense

Luiz Felipe Costa Marialva, de dois anos de idade, foi vítima de afogamento neste sábado, 18 (foto: família face)

A tragédia aconteceu quando a canoa foi a pique próximo do porto da Cidade Garantido em Parintins. O menino Luiz Felipe Costa Marialva, de dois anos de idade, foi mais uma vítima de afogamento quando a canoa em que viajava com a família afundou a poucos metros do porto ao lado da Cidade Garantido em Parintins. Na canoa estavam os pais do garoto Felipe Marialva da Silva, 30 anos, Estefany Costa da Silva, 19 anos, e o tio Fábio Marialva da Silva. Na canoa de motor rabeta eram transportadas, também, cerca de 30 melancias.

Nenhum dos tripulantes da canoa usava coletes Salva-Vidas, o que causou certa indignação ao Agente Naval, comandante Marcelo Barrios, Sub-Oficial Paulo Amaral e Sargento Guedes, equipe da MB que junto com o Corpo de Bombeiros, prestaram rápido atendimento ao naufrágio. As operações de resgate pararam as 18h e retornam na manha deste domingo, em busca do corpo do menino.

Tão logo a noticia se espalhou, uma serie de depoimentos nas redes sociais foram postadas na internet, e o presidente da SOAMAR PARINTINS, prof. Nelson Brelaz, pediu auxilio de todos os membros da Sociedade para a familia do menino.

O tio do menino, Fernando Tenório, acadêmico de Dança em Manaus, e dançarino do Garantido Show postou com tristeza a seguinte mensagem: “Um sorriso lindo, uma criança delicada, amável que deixaras muitas saudades, Luiz Felipe um anjinho perfeito aos olhos de Deus, papai do céu levou você de corpo e alma, precisava de Você. Estou triste com sua partida e muito feliz por estar em um lugar muito melhor onde não ha sofrimento, titio te ama viu meu senhor Wilson(como gostava de chamar). Esta na paz, não vou dizer adeus, só um ate logo!”

A ex-oficial da Marinha do Brasil, esposa do atual Agente Naval de Parintins, Andressa Marchi, também, lamentou o fato. “Não há mais o que ser dito. As pessoas simplesmente não acreditam que vai acontecer, até uma hora que acontece e da pior forma possível! A Marinha parece que faz um trabalho de “enxugar gelo” porque se fala, se cobra, se alerta, se divulga, se pune e as pessoas continuam fazendo errado! Depois não adianta chorar o leite derramado! Quantas pessoas, quantas crianças vão morrer assim? A população não se conscientiza… impressionante!”, desabafou a ex-oficial.

“Infelizmente as pessoas não imaginam o perigo de um naufrágio em rios como o Amazonas, correnteza, água barrenta, culturalmente não usam colete salva-vidas, viajando de Parintins para Nhamunda hoje pela manhã, barcos, caiaques, lanchas que passavam por nós e na própria lancha rápida que viajei, ninguém usava colete, um perigo que se tem a dimensão quando se perde alguém. A Marinha poderia exigir como critério de saída das embarcações, que todos usem os coletes, outro problema, duvido que tenha coletes pra todos numa embarcação!”, lamentou o advogado, jornalista e ex-sargento da MB, Roque Costa, em visita a Parintins neste feriado.

A parintinense Helen Gomes, esposa de sargento do Exercito, hoje servindo em Maceio (AL), também, deu seu depoimento sobre a tragédia. “Muito triste, mas as pessoas pensam que são de ferro e que só acontece com outras pessoas, que sirva de exemplo para muitos que desafiam a natureza o que falta é mais consciência e fiscalização em embarcações de forma geral… Agora não adianta muito a essas alturas se encontrarem será apenas um corpinho…”

Postado por Carlos Frazão/JI

Fontes: SOAMAR PARINTINS/FACE FAMILIAR