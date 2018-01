O Jornal da Ilha homenageia CT Marcelo Barrios

Através do troféu Destaque JI, que sempre foi ofertado a quem se destaca na sociedade parintinense, Carlos Frazão, cumpriu mais essa honraria.

Essa foi a forma que o ex-marinheiro e diretor do O Jornal da Ilha, Carlos Alberto Frazão Ribeiro encontrou para homenagear o agora ex-comandante da Agencia Fluvial de Parintins, capitão-tenente Marcelo Barrios Lucio. A honraria foi feita durante o almoço em comemoração a passagem de comando da Agência ao Capitão Sá, nesta terça-feira (30) no Contemporâneo Festas & Eventos, localizado na Avenida Amazonas.

“Eu só tenho a agradecer a homenagem. Confesso que não esperava a surpresa, mas recebo com muita satisfação e mais uma vez agradeço de coração ao amigo Carlos Frazão pelo reconhecimento ao meu trabalho”, disse Marcelo Barrios.

Segundo Frazão, “O Jornal da Ilha sempre homenageia as pessoas que contribuem com a nossa cidade. Ao capitão Marcelo Barrios por ser altamente eficiente e em reconhecimento por ter feito um bom trabalho nesses dois anos. Ele volta a sua casa no Rio de Janeiro e guardará para sempre esse reconhecimento que não é só do O Jornal da Ilha, é de toda imprensa e da população de Parintins”.

O ex-comandante capitão Manoel Ribeiro também prestigiou a cerimônia militar e frisou que “é uma tradição da Marinha que sempre que houver uma passagem de comando, os ex-comandantes daquela localidade são convidados. Eu sigo a tradição como meta minha, principalmente em Parintins que para a Marinha, é uma região muito importante”. Manoel Ribeiro acrescenta que veio na passagem do Geovani para o Marcelo Barrios e hoje está novamente prestigiando, dessa vez do Capitão Marcelo Barrios para o Capitão Sá.

“Isso vem colaborar com a cidade e com as autoridades náuticas de Parintins. A presença de um ex-comandante local reforça a importância que é Parintins e todo o Baixo Amazonas”, ressaltou.

NR: AS IMAGENS DA PASSAGEM DE COMANDO JA ESTÃO NA GALERIA DE FOTOS DESTE SITE.

Texto: Kedson Silva/JI

Fotos: Hamilton Bahia/Kedson Silva/SOAMAR