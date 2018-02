O Jornal da Ilha comemora 17 anos nesta sexta

Em 2013, o JI recebeu o Troféu Excelência e Qualidade Brasil, da BRASIL LIDER, em São Paulo.

O dia 16 de fevereiro marca o aniversario do mais antigo jornal impresso em circulação atualmente em Parintins. Alan Gomes, hoje formado em Letras e dono do jornal A FOLHA DO POVO, com o atual agente comercial Edmar Farias (D), faziam a entrega dos jornais aos assinantes da cidade.

A tradicional missa das 12h na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, que será realizada nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, tem um sentimento a mais para o professor Carlos Alberto Frazão Ribeiro, diretor do site e jornal impresso O Jornal da Ilha que nessa data comemora 17 anos divulgando principalmente Parintins e as demais cidades do Baixo Amazonas. Devoto da Virgem do Carmelo, “a missa é para celebrar a vida, o amor por Parintins e pela comemoração do nosso jornal que hoje (16) completa 17 anos de fundação”, destacou.

O Jornal da Ilha foi o primeiro a circular em Parintins com jornal impresso colorido e pioneiro a atuar 100% digitalizado na cidade através do site www.ojornaldailha.com.

Os exemplares de todas as suas edições desde o ano de 2001 (ano de sua fundação) até 2017 podem ser encontradas na biblioteca da ICSEZ/UFAM, localizada na Estrada Eduardo Braga. Carlos Frazão também agradece o apoio da Gráfica João XXIII, em especial ao gerente Fran Canto, responsável pela encadernação dos 16 volumes até hoje doados à biblioteca da Universidade Federal do Amazonas.

A redação do JI fica na Avenida Amazonas, 1810-Altos, Centro, Parintins (AM)

Carlos Frazão com a colunista Marcia Nogueira, parintinense atualmente radicada em São Paulo, mas, colaboradora e parceira desde a fundação do jornal ate hoje.

O jornalista e professor Carlos Alexandre foi colaborador do JI, e continua com matérias da Assessoria de Imprensa do Boi Bumba Caprichoso.

Atualmente, o JI conta com a parceria de grandes colunistas conhecidos na Ilha, como Naldo Rodrigues, Hudson Lima, Aroldo Bruce, Inaldo Medeiros, Irmã Mara Helena, Márcia Nogueira, Daniel Sicsú, Kedson Silva, Roque Costa (correspondente em Alagoinhas, na Bahia) e de Edmar Farias como agente comercial, mas, já passaram pelo jornal, colaboradores como Glaucio Gonçalves, Tadeu de Souza, Bene Siqueira, Nildo Silva, Aderaldo Reis, Walter Lobato, Sales Santos, Soraya Cohen, Carlos Alexandre, Peta Cid, Josene Araujo, Monica Ferreira, Dr. Mauro Moraes Antonny, Nelson Brelaz, Judson Lima, Alan Gomes, Hamilton Duarte, Harald Dinelly, Mayse Garcia, Massilon Medeiros, Pedro Gadelha, Mario Silva, dentre inúmeras personalidades da Ilha de Parintins e de outras regiões.

Carlos Frazão, sempre esteve presente nos grandes eventos da cidade, distribuindo troféus Destaques-JI a varias personalidades. O ultimo troféu foi ofertado no programa Parintins em Revista, da radio clube, ao comando do radialista Walter Lobato, pela conquista de Melhor Marchinha do Carnailha 2018, em votação popular, ao bloco Chitara da Chapada.

“Obrigado Parintins por manter vivo nossos jornais impresso e On-line (com mais de 14 milhões de acessos)”, agradece o carioca Carlos Frazão que ama Parintins.

Texto: Kedson Silva/JI