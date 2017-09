O Global Teacher Prize oferece prêmio de US$ 1 milhão a um professor excepcional

“Ola colegas professores do Brasil e do mundo estou lhe convidando a se escrever no Global Teacher Prize 2018. As inscrições vão até dia 4 de outubro. Seja você um top 50 do mundo desse prémio ou quem sabe um número 01 do Planeta. Publique sua ideia. Escreva seja mais um educador brasileiro a ser classificado. Se junte a nós como um dos Top 50 do mundo” (Valter Menezes, professor de Parintins classificado no ano passado)

A Varkey Foundation criou o Global Teacher Prize em 2014 com o intuito de elevar o status da profissão de educador. Buscamos celebrar e homenagear os melhores professores, aqueles que inspiram seus alunos e a comunidade ao seu redor. A Fundação acredita que uma educação vibrante desperta e apoia todo o potencial dos jovens. O status dos professores em nossas culturas é algo fundamental para nosso futuro global.

O Global Teacher Prize é patrocinado por Sua Alteza o Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governador de Dubai. O prêmio destaca a importância da profissão de educador e simboliza o fato de que professores em todo o mundo merecem ser reconhecidos e celebrados. O vencedor será escolhido pela Global Teacher Prize Academy, composta por personalidades da educação e de outros setores. Elas incluem diretores de escolas, especialistas em educação, artistas, cientistas, dirigentes públicos, empreendedores técnicos, diretores de empresas e jornalistas e observadores de todo o mundo.

A data limite para inscrições é 8 de outubro de 2017, e o vencedor será anunciado no Global Education and Skills Forum em Dubai, em março de 2018.

Por que se inscrever para o Global Teacher Prize?

Reconhecimento nacional e internacional pelas suas maiores conquistas – Condecorações especiais para os 50 inscritos de maior destaque.

Sendo um dos 50 finalistas, você ganhará um convite para o Global Education and Skills Forum 2018, em Dubai.

Oportunidade de se envolver em debates nacionais e internacionais sobre políticas e campanhas que afetam professores e a formação de professores.

Associação para os 50 finalistas ao programa de Embaixadores de Ensino da Varkey, uma crescente comunidade global de educadores que trabalham conjuntamente para melhorar os padrões de educação de todo o mundo.

Possibilidade de vencer o Global Teacher Prize e receber o Prêmio de US$ 1 milhão.

CRITÉRIOS

Os candidatos ao Global Teacher Prize serão avaliados em um rigoroso conjunto de critérios que buscam identificar um professor extraordinário, que tenha dado uma excelente contribuição para a profissão. A Academia buscará evidências de:

Alcance de resultados de aprendizado do aluno em sala de aula que possam ser demonstrados.

(Por exemplo, por meio da melhoria nas notas dos alunos, na frequência em sala de aula/comportamento dos alunos; alunos que obtêm alto destaque no ensino posterior, no mundo profissional e a possibilidade de que os alunos tenham o máximo possível de opções atingir seu potencial.)

Adoção de práticas de ensino inovadoras e eficazes, que sejam replicáveis e escaláveis para influenciar a qualidade da educação em todo o mundo.

(Por exemplo, por meio do uso inovador da tecnologia ou de técnicas de ensino atípicas que possam ser replicadas em outras salas de aula dentro do mesmo contexto.)

Reconhecimento das ações do professor dentro e fora da sala de aula por alunos, colegas, diretores ou membros da comunidade em geral.

(Por exemplo, por meio de prêmios de ensino locais/nacionais; reconhecimento na imprensa ou em publicações acadêmicas locais/nacionais; referências ou depoimentos de alunos de destaque, colegas ou diretores; membro ativo de nível sênior de uma organização ou conselho externo que promova algum elemento da educação.)

Ajudar as crianças a se tornarem cidadãos globais através de uma educação baseada em valores, que mune os jovens de competências de vida e profissionais, e os preparam para um mundo onde encontrarão pessoas de diversas nacionalidades, culturas e religiões.

(Por exemplo, organizar estágios ou outras introduções ao mundo do trabalho; articulação com escolas em outras partes do mundo; promover programas de intercâmbio de estudantes.)

Ações na comunidade que vão além da sala de aula e forneçam modelos exclusivos e diferenciados de excelência para a profissão de educador e para outras profissões.

(Reconhecimento por prêmios da comunidade, palestras, seminários; associação de organizações locais, contribuições escritas na mídia, com foco em levar a comunidade para a sua sala de aula com o objetivo de ampliar as experiências dos alunos.)

Incentivando os professores a permanecerem na profissão e desenvolverem suas habilidades, além de incentivar os outros a entrarem na profissão de docente.

(Por exemplo, por meio do ensino ou da orientação dos professores da sua escola ou faculdade de formação de professores; contribuindo com debates públicos sobre a profissão de educador, seja por meio do envolvimento em conversas, escrevendo artigos e publicando em blogs, participando na mídia, em campanhas das mídias sociais, eventos ou conferências; ou outros exemplos de prática que tenham elevado o status do ensino no seu país.)

ELEGIBILIDADE

O prêmio está aberto a professores que estejam atualmente trabalhando com crianças que frequentem os anos de escolaridade obrigatória ou tenham entre 5 e 18 anos de idade. Professores que lecionam em meio período e professores de cursos on-line também são elegíveis. O prêmio está aberto a professores de todos os tipos de escolas e, de acordo com as leis locais, de todos os países do mundo.

A data limite para inscrições é 8 de outubro de 2017, e o vencedor será anunciado no Global Education and Skills Forum em Dubai, em março de 2018. A decisão da Varkey Foundation sobre elegibilidade será definitiva.

Postado por Carlos Frazão/JI

Fonte: http://www.globalteacherprize.org/

Comentários

comentários