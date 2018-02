O almoço de Temer com Omar e Arthur

O presidente Michel Temer se reuniu de forma reservada na última quarta-feira (21) com o senador Omar Aziz, o prefeito Arthur Neto e os deputados Pauderney Avelino, Alfredo Nascimento e Silas Câmara. Curiosamente, nenhum deles registrou a reunião em suas redes sociais, mas ela consta na agenda publicada pelo Palácio do Planalto. No encontro – um almoço que durou quase uma hora – temas do AM estiveram no centro, mas ainda sobrou tempo para Temer reclamar do próprio marqueteiro.

Recursos Conforme apurou a coluna, durante a reunião o prefeito Arthur Neto pediu que, além de Boa Vista, Manaus também receba a ajuda do governo federal para dar auxílio a imigrantes venezuelanos. A contribuição será dada, conforme prometeu Temer.

Desconforto A intervenção do governo federal no RJ também foi tema da conversa entre os parlamentares, o prefeito e o presidente, que se queixou das críticas e do próprio marqueteiro, Elsinho Mouco, que admitiu ao “O Globo” a intenção do governo Temer de “jogar” com a ação, de olho na eleição de outubro.

Sepultada Aos representantes do Amazonas, Temer também confirmou que, por causa da intervenção no Rio de Janeiro, a Reforma da Previdência está enterrada. Mas que poderá fazer ajustes na área via projeto de lei.

Networking Apesar dos temas diversos tratados no almoço, o encontro dos representantes do AM com Temer parece ter servido mesmo para estreitar os laços com o governo federal e atestar a influência do grupo no Palácio do Planalto. Até o líder do governo no Senado, Romero Jucá, esteve no encontro (chegou bem atrasado, mas foi).

Curioso Após almoçar com o grupo de políticos do Amazonas, Temer ainda reservou alguns minutos para falar em segredo apenas com o prefeito Arthur Neto.

Espanto No Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ/AM), o clima ontem entre membros da Corte era de “surpresa e consternação”, conforme disse um magistrado, diante da denúncia de pedofilia enfrentada pelo ex-desembargador Rafael Romano. “Tragédia humana de convivência é o pior dos processos”, afirmou um membro do plenário à coluna.

Repercussão O caso denunciado pela mãe da adolescente de 15 anos, a advogada Luciana Pires, deve ganhar destaque nacional no próximo fim de semana. Na noite da última quarta, enquanto concedia entrevista para A CRÍTICA, a advogada atendeu um telefonema da produção do Fantástico.

O cara Além de chefiar a Consultoria Técnico-Legislativa da Casa Civil do governo do Estado, o advogado Lourenço Braga Júnior recebeu outra missão. Será gerente da Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais. Ele é filho do atual secretário de Estado de Educação (Seduc), Lourenço Braga, e já comandou a Casa Civil na gestão Melo.

Mas que beleza! Para os servidores que acompanham o prefeito de Manaus fora da capital, ou cumprem eles próprios missões fora do Estado, o bom da vida é mesmo viajar. A Prefeitura aumentou para R$ 1 mil as diárias de viagens dentro do País e pagará o dobro por “excursões” fora do Brasil.

SIM&NÃO/acrítica.com