Novo Mercado municipal vai ganhando forma e encantando os parintinenses

“Os trabalhos estão em ritmo acelerado, como determina o prefeito Bi Garcia, e a cada dia o Mercado ganha uma nova roupagem. Com o trabalho feito internamente possibilitará um número maior de feirantes, ainda mais que o mercado será aberto, com vista para o Rio Amazonas, mantendo-se como cartão postal de Parintins”, diz o secretário de Obras, Mateus Assayag.

Com a revitalização do Mercado Municipal, feirantes, açougueiros e demais permissionários que atuam no local irão desenvolver seu trabalho em espaço dignos e apropriados para cada setor. A reforma, que acontece desde o mês de fevereiro deste ano, além de manter a arquitetura original do mercado, também propriza a oferta de mais espaços para vendas de produtos variados.

Na terça-feira, 29 de maio, o secretário acompanhou mais um vistoria técnica realizada pela Caixa Econômica Federal, representada pelo gerente executivo e gerencial, Hamilton Bandeira, e a arquiteta responsável pela fiscalização, Polliana Maruoka, já que o trabalho é fruto de convênio. Os vereadores Afonso Caburi e Renei Mocambo também estavam presentes.

Regularmente a reforma também é vistoriada pelo prefeito Bi Garcia e equipe técnica da Secretaria de Obras, com o objetivo de acompanhar o andamento do cronograma e fases da obra. Atualmente, após a conclusão da concretagem do local onde será a praça de alimentação, os trabalhos se concentram na pavimentação interna, boxes e demais serviços.

No projeto inicial a área externa do mercado também ganhará estacionamento próprio.

