NOVA RAINHA DO FOLCLORE DO CAPRICHOSO É DO PALMARES

Cleise Simas de 22 anos será coroada na noite de hoje (21)

Moradora do reduto azulado, da rua 07 de setembro bairro Palmares, a dançarina do Corpo de Dança, CDC, Cleise Simas de 22 anos será coroada na noite de hoje (21) a nova Rainha do Folclore do Boi Caprichoso. Uma mega produção foi organizada pelo Conselho de Arte do bumbá da Estrela na Testa na Praça dos Bois para dar as Boas Vindas a nova rainha azulada, com presença marcante da eterna rainha Brena Dianná que ocupou com garra e beleza o posto desde 2008 com apenas 15 anos de idade.

A nova majestade azul e branca, é item substituta do Touro Negro da Francesa e do Palmares desde 2014, também atua como item oficial no show para turistas. Como dançarina se fez presente em inumeros eventos fora da cidade, atualmente integrou o grupo do boi Caprichoso no Carnavália, realizado no Rio de Janeiro, no mês de julho.

A seleção para escolha da nova Rainha do Folclore foi feita através de consulta on-line, onde cerca de 30 candidatas enviaram vídeos com performances dançando alguma das toadas do item feminino para avaliação do Conselho de Arte e de diretores do bumbá.

Cleise Simas

Cleise Simas é parintinense, tem 22 anos, começou sua trajetória na dança em 2012 nas Tribos do Caprichoso, em seguida, integrou o grupo de dança CDC onde dança até hoje. Cleise foi convidada para dançar como item substituta de Rainha do Folclore em 2014, no qual sempre se identificou. Atualmente era Cunhã Poranga substituta nos shows para turistas e outros eventos. Durante a disputa, Cleise Simas postou em sua página no facebook que “é difícil um item substituto se tornar um oficial, mas não é impossível”.

Com apoio do marido, coreográfo Neto Beltrão, ela vive a expectativa de realizar esse sonho de ser item oficial do bumbá. A nova Rainha do Folclore do boi bicampeão do festival é um dos reforços para a busca do tricampeonato que será anunciado pelo presidente Babá Tupinambá durante a grande festa que contará com a presença dos itens oficiais, Marujada de Guerra, a banda oficial do boi, Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Caprichoso.

Texto: Kedson Silva/JI

Fotos: Arquivo da Família