Nova geração da arte parintinense promete surpreender no Carnaval Santista, SP

Os jovens talentos da arte parintinense: Leonam Pimentel, Hernando Paes, Rayner Pereira, Luciana Guimarães, Alessandro Ramos e Joenilson Souza (Ninium), responsavéis pela contrução dos três carros alegóricos da

Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba União Imperial prometem surpreender com a apresentação dos carros no desfile da escola que acontece na noite de sábado, 03 de fevereiro, na Passarela do Samba Dráusio da Cruz na cidade de Santos, litoral de São Paulo.

Comandados por Joenilson Souza, o ‘Ninium’ como é conhecido na Ilha, os trabalhos na concentração continuam em ritmo acelerado. “Está quase tudo pronto, só estamos trabalhando nos últimos ajustes para o desfile de logo mais a noite. A escola é a segunda a desfilar”, informou.

O jovem artista diz que a expectativa para o desfile é muito grande, destacando “o trabalho de toda equipe sempre buscando ajudar a escola com a nota máxima. Só tenho a agradecer ao presidente Luiz Alberto Martins que pelo quarto ano consecutivo vem apostado, acreditando no talento do nosso grupo de jovens artistas”.

A Águia Santista campeã por oito vezes do Grupo Especial de Santos, busca o título 2018 com o enredo “NKISI Samba Kalunga – a saga do meu batuque”. O desfile das Escolas de Samba da chave especial do carnaval da cidade de Santos, litoral de São Paulo iniciou na noite de sexta-feira, 02, e encerra no hoje, sábado, 03 de fevereiro.

Kedson Silva/JI