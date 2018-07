Nota informativa da SEMSA desmente dados de jornal

O secretário de saúde, Clerton Rodrigues (D) afirma que os dados relatados no jornal são de 2016.

Relacionado a matéria “Amazonas tem 17 municípios com risco de surto de poliomielite, aponta MS” publicada no site do Jornal Acrítica, a Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Saúde vem por meio desta nota afirmar que os números citados da matéria são referentes ao ano de 2016 e que ao assumir o prefeito Bi Garcia tomou providências imediatas para melhorar esse quadro catastrófico que recebeu o município de um administrador que não tinha compromisso com a população. Já no ano passado, primeiro da atual gestão, a cobertura vacinal saltou de 58,33% para 86,27%. Com relação ao Sarampo, Parintins saiu de 58,23% para 92,18% do público alvo.

A Secretaria Municipal de Saúde reitera o compromisso da gestão em ampliar ainda mais a cobertura vacinal dos grupos prioritários mantendo Parintins com todas as ações voltadas para prevenir o risco de surto de doenças há anos erradicadas.

Em 2018, com confirmação de casos de sarampo em Manaus e outros municípios, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, ampliou o trabalho de imunização, incluindo setores envolvidos com o turismo durante o Festival de Parintins.

Clerton Rodrigues Florêncio

Secretário de Saúde

Daizes Pimentel

Subsecretária de Saúde

