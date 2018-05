Nossa Senhora do Carmo de Parintins abençoa Trabalhadores no Caprichoso

Tweet no Twitter

Experiências de vida e fé foram compartilhadas na visita da Padroeira Peregrina.

Parintins – Mulheres costureiras, artesãs que se inspiram em Maria,

receberam a imagem da Padroeira de Parintins e conduziram até o galpão

de alegorias do Boi Caprichoso, na manhã desta quinta-feira (17).

A peregrina Nossa Senhora do Carmo, caminhou pelo galpão em meio às

obras em construção conduzida por artistas que fizeram seus pedidos e

orações.

Juarez Lima, conduziu a Santa no espaço onde trabalham todas as

equipes. “O segredo é confiar no poder de Deus. Hoje é um dia cheio de

graça a todos

nós que acreditamos nas bênçãos de Nossa Senhora” disse Juarez.

A fé que cura

A fé é o grande motivo de vida do artista Pedro Coelho, (Cuia) soldador que

integrava a equipe do artista Ozéas Bentes. Em maio de 2017 ele sofreu

um acidente de trânsito em frente à Catedral de Nossa Senhora do

Carmo, após ter deixado um colega em casa.

” Só acordei 11 dias depois no Hospital 28 de Agosto em Manaus e hoje

venho aqui agradecer à Nossa Senhora do Carmo. Fui abençoado com mais

uma oportunidade de viver. O médico da vida é Deus”, contou aos

artistas.

No mesmo voo estava a filha do artista Ferdinando Carivardo, Brenda

vítima de acidente no mesmo dia. Ela faleceu deixando um grande vazio

na vida da família, mas a prova de amor e de fé restabeleceu a

confiança em Deus.

Sem poder voltar aos trabalhos por ordem médica, a presença de Pedro

trouxe alegria aos colegas que agradeceram pelo dom da vida. Mais que

pedir proteção à padroeira Nossa Senhora do Carmo, o momento foi de

aprendizado e crença.

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso