Todo folclore emana do povo e por ele é celebrado à sua imagem e semelhança. O Folclore é o elemento de identidade mais genuíno, pois traduz ao vivo a alma de um povo. Com significado, identidade, cidadania, intensidade, criatividade e alegria, o tema “Nós, o povo!” propõe um espetáculo que será concebido não apenas pelo senso estético, mas também nos costumes, no sentido de pertencimento e de dignidade do povo.

Da solidariedade e união entre pessoas que se uniram na Baixa do São José para pescar, bordar, decorar, cozinhar, tocar e dançar é que nasceu a grandiosidade dos espetáculos do Garantido. Os folguedos juninos são instrumentos de transformação social e uma vitrine para um país por muitos desconhecido. Em 2019, por meio da música, da dança, do teatro e da emoção, o “Boi do Povão” fará uma festa do povo, pelo povo e para todos.

Arte

O povo é simbolizado pelas mãos, que representam diversas idades e etnias. Todas em direção ao ponto central da imagem, o majestoso boi Garantido, para dar seu apoio e carinho. Ao fundo, temos os nomes e profissões dos mesmos personagens que falam na introdução da toada. Essa representação foi desenvolvida pelas empresa associadas Strategic e o Doppio Studio. A imagem oficial da comunicação, com base no sólido posicionamento de mercado traçado pela Strategic, interpreta com linguagem praticamente cinematográfica esse tema, com o padrão estético que é característico do Doppio Studio. Este foi só o primeiro passo para ganhar a Arena em 2019 – continue acompanhando o Boi do Povão.

Diretor de Projetos & Estratégia: Roberto Peggy (Strategic)

Agência: Doppio Stúdio

Diretora de Criação: Luana Porto

Diretor de Fotografia: Daniel Porto.

Aprovação: Comissão de Artes – AFBBG