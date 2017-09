Noite de goleadas no Parintinzão

Duas goleadas e nove gols, foi o resultado final dos dois confrontos realizados na noite desta quinta-feira, 28, no estádio Tupy Cantanhede. As duas partidas são válidas pela primeira rodada do Campeonato Parintinense de Futebol, Parintinzão.

Pela chave B. Na primeira partida o time do Bom Socorro, represenrante da comunidade do Zé Açú goleou a equipe do São Paulo pelo placar de 4 a 0.

Na segundo confronto da noite, a equipe do Esporte Clube Parintins estreou na competição vencendo de 5 a 0, o time do América do Parananema com gols de Jhonathan, Anailson, Charlinho, Birisica e João Alfaia. “Foi uma vitória importante, apesar do placar elástico foi um jogo de estreia muito difícil. Fizemos somente dois treinamento para essa primeira partida e ainda estamos com a equipe em formação, mas graças a Deus a vitória veio e toda equipe estar de parabéns”, destacou o jogador Jhonathan, autor de um dos gols da vitória do Esporte.

Kedson Silva/JI