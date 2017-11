Prefeitura e Secretaria de Cultura do Amazonas reúnem com segmentos para firmar parcerias

No último fim de semana, o novo secretário de Cultura do Amazonas, Denilson Novo, esteve em Parintins para cumprir uma agenda de reuniões e visitas nos locais onde são desenvolvidas atividades culturais.

Dentre os compromissos, o secretário reuniu com diversos segmentos para alinhar ações de fomento à cultura junto ao Município e os próprios artistas. O encontro ocorreu no último sábado (11), nas dependências do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), e contou com a participação do vice-prefeito e secretário de Cultura e Turismo de Parintins, Tony Medeiros, e representantes dos bumbás, artistas plásticos, músicos, pastorinhas, quadrilhas e tricileiros.

O vice-prefeito Tony Medeiros destacou a sensibilidade do novo secretário em vir a Parintins para ouvir os artistas locais e apresentar seu plano para alavancar o setor cultural não só na cidade, mas em todo o Amazonas. “Percebemos que o novo secretário realmente tem um compromisso de dar uma nova cara ao setor cultural do Amazonas. Esse contato direto com os artesãos, músicos e outros profissionais da arte mostra o seu empenho em potencializar políticas culturais em todo o estado”, frisou Medeiros.

Para o secretário Denilson Novo, a oportunidade de reunir com os diversos setores culturais de Parintins é uma forma de descentralizar a gestão, dando subsídios para que diversos projetos sejam desenvolvidos em parcerias com a Prefeitura, associações e com a participação direta da população. “A secretaria de Cultura tem nessa nova gestão a missão de potencializar nossas raízes, nossos valores culturais, num momento em que a gente atravessa uma grave crise financeira, política. Estamos com uma gestão técnica no sentido de reconquistar a confiança da população amazonense”, enfatizou.

