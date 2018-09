No sub-13: Show de Bola Parintins é campeã da Copa Rei Pelé de Futebol na Capital

Participando pela primeira vez da competição, os atletas parintinenses das categorias sub-11 e sub-13 da Escolinha Show de Bola fizeram bonito na disputa da Copa Rei Pelé de Futebol, realizada no último final de semana na Capital (Manaus). A delegação que desembarcou na terça-feira (11) em Parintins, além do dever cumprido, trouxe na bagagem: medalhas, dois troféus, o de vice-campeonato no sub-11 e o título de campeão na categoria sub-13 e cinco certificação de melhores jogadores da disputa regional.

Responsável pela escolinha e pela delegação, Beto Pupunha, ressalta que “Parintins está de parabéns! Graças a Deus nosso trabalho foi coroado com o título. Só temos a agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram nessa conquista e confiam no nosso trabalho, em especial, aos pais e mães dos atletas e ao prefeito Bi Garcia, nosso principal patrocinador”.

Sobre a importância da participação no evento, Beto diz que todas essas crianças sonham ser um jogador profissional. A presença no evento do Paulo Robson (avaliador das categorias de base do Santos) no evento, oportuniza a realização desse sonho. “Dessa competição serão escolhidos alguns atletas para conhecer o Centro de Treinamento do Santos (Estádio da Vila Belmiro). Cinco parintinenses (Luiz Fernando, Alemão, Nick Souza, Deivid Rique e Paulo Rafael de sete anos que se destacou no sub-11), ganharam certificado de craques das partidas e estamos no aguardo e torcendo para que algum deles sejam escolidos para conhecer o estádio do Santos”, reiterou.

A delegação parintinense participou na Capital com 50 pessoas, entre atletas, professores de educação física e pais de atletas. “É uma competição de alto nível e super organizada. Se Deus quiser essa é a primeira Copa de muitas que virão, alimentando o sonho de nossos pequenos craques de ser futuramente um jogador profissional”, finalizou Beto Pupunha.

Kedson Silva/JI