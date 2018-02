No Master: Nacional mais perto do Título

Com dois gols do atacante Adson Torpedo, o Nacional venceu o clássico contra o Amazonas por 2 a 1 e ficou mais perto do título do Campeonato de Master “Quem Ganha com isso é Parintins”. A partida foi válida pelo primeiro jogo da final da competição e aconteceu neste sábado, 17 de fevereiro, no estádio Tupy Cantanhede.

Com a vitória, o Tricolor de Aço só precisa de um empate no dia 03 de março para ficar com o título. “A gente se preparou para essa partida. O Nacional é um time de tradição onde tive a oportunidade de ser bicampeão. Agora estamos buscando mais um título com o master e estamos preparados para lutar por mais esse título”, destacou o atacante Adson Torpedo (foto), autor dos dois gols da vitória do Tricolor de Aço.

Pelo lado do Amazonas, o meio campista Chaguinga disse que não tem nada ganho e que a equipe pode reverter esse placar no segundo jogo. “Jogamos bem, mas não soubemos aproveitar as oportunidades de gols. Até pênalti o nosso time errou. O desfalque do Rony e do Pelezinho fizeram falta a equipe. Vamos vamos com o time completo para a final”, ressaltou o meio campista do Rubro Negro parintinense.

Na disputa de terceiro lugar, o selecionado da Barreira do Andirá venceu por w.o o Sulamérica e ficou com a premiação.

