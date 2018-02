No dia mamografia, Parintins ultrapassa mil exames

Nesta segunda-feira, dia 05, Dia Nacional da Mamografia, a cidade de Parintins chegou a marca de 1.013 exames realizados desde junho de 2017, momento que a Prefeitura conseguiu retomar a utilização do mamógrafo, paralisado há anos. O prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros autorizaram também a disponibilização de uma sala de acolhimento para as mulheres que tiverem que se submeter ao procedimento. Por dia podem ser feitos 20 exames no Hospital Regional Jofre Cohen, após encaminhamento dos médicos das unidades de saúde. As películas são enviadas ao Hospital Francisca Mendes, em Manaus, onde é feito o laudo e enviado por email a Parintins.

Dona Josene Ribeiro, 48 anos, é uma das parintinenses que teve a oportunidade de se submeter a mamografia após recomendação médica. Ela sabe da importância do equipamento na identificação ou não do câncer e recomendou a outras mulheres que procurem fazer o exame e se prevenir quanto a doença.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, afirma que a Prefeitura de Parintins tem sido um exemplo no que se refere ao diagnóstico do Câncer de mama. Ele reitera que além do exame, Parintins tem desde o ano passado, atendimentos mensais do mastologista Sebastião Marden. “Avançamos muito e hoje conclamamos a todas as mulheres, a procurar as unidades de saúde, caso identifiquem alguma anormalidade nos seis”, recomendou.

De acordo com a enfermeira Michele Santos, responsável pelo setor de mamografia do Hospital Jofre Cohen, Parintins tem feito sua parte para melhor cuidar das mulheres no que tange ao oferecimento do exame que pode trazer com exatidão o diagnóstico do câncer de mama, uma das doenças que mais mata no Brasil. “Não temos dúvida que esse serviço tem salvado vidas em Parintins. Sabemos da necessidade de muitas cidades que não têm o serviço que hoje nós conseguimos oferecer”, disse.

