No dia das crianças, Boi Caprichoso faz festa durante tarde alegre

Distribuição de brinquedos, bicicletas e guloseimas fizeram parte da programação

Parintins (AM) – O Curral Zeca Xibelão foi transformado em verdadeiro parque infantil durante a realização da tarde alegre alusiva ao dia das crianças, nesta quinta-feira, 12 de outubro. A festa foi comandada pelo presidente, Babá Tupinambá, que pelo segundo ano promove o evento voltado para o público infantil.

Aproximadamente 1.500 brinquedos foram distribuídos, assim como bicicletas e guloseimas. Em todo o curral diversos brinquedos foram espalhados, fazendo a festa da criançada. A tarde alegre teve ainda atrações como a Marujada Mirim, Troup Mirim e palhaços.

O evento iniciou por volta das 16h, mas bem antes inúmeras crianças aguardavam nos portões do curral o início da grande festa. “Essa festa só foi possível com a ajuda dos parceiros e amigos do Boi Caprichoso. É sempre bom promover eventos como esse, voltado ao futuro do caprichoso, que são as nossas crianças. É uma forma de homenageá-las e proporcionar um momento de diversão e lazer”, reforçou Babá Tupinambá.

A dona de casa, Rosiane Santos, moradora do bairro Santa Rita de Cássia, fez questão de levar os filhos para a tarde alegre. “O Caprichoso, mais uma vez, está de parabéns pelo evento. Meus filhos estão se divertindo e gostando da festa”, destacou.

O evento do dia das crianças contou com o apoio de todos os setores do Boi-Bumbá Caprichoso.

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso