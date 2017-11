No Amazonas, Marinha recebe inscrições para Salão de Artes 2017

Tweet no Twitter

Marinha do Brasil abriu inscrições para o Salão de Artes 2017, em comemoração ao Dia do Marinheiro (Divulgação)

Os artistas interessados podem procurar 9º Distrito Naval (Com9ºDN), localizado na Rua Bernardo Ramos, s/n.º, Ilha de São Vicente, Centro de Manaus, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 11h30 e de 13h30 às 16h30.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de novembro. Mais informações estão disponíveis no edital.

De acordo com a organização, além de valorizar a expressão artística local, o Salão tem como objetivo oferecer aos artistas participantes a oportunidade de exporem suas obras, estreitando cada vez mais o relacionamento da Marinha do Brasil com o meio artístico-cultural da cidade de Manaus.

O concurso está dividido em duas categorias: Amazônia, cenas de paisagens, fauna, flora, fenômenos da natureza na região amazônica, o povo da Amazônia, o índio, o caboclo, o pescador, o ribeirinho e cenas do cotidiano da região; e Marinha na Amazônia, cenas da integração da Marinha com a região amazônica, que envolvam manobras, exercícios, meios, pessoal militar (uniformizado) em qualquer tipo de contato ou integração com o povo, a paisagem, a fauna a flora ou qualquer cenário amazônico.

A exposição das obras ficará aberta ao público no período de 9 a 23 de dezembro de 2017 e a cerimônia de abertura e premiação do Salão será no dia 7 de dezembro.

