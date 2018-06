Neymar janta com os “parças” e a mãe na Rússia

Jogador aproveitou a noite de segunda-feira para reunir seus amigos e familiares (Foto: Instagram/Reprodução)

Curtindo o dia off da Copa do Mundo, Neymar Jr. reuniu seus melhores amigos e sua mãe em um restaurante nesta segunda-feira, 18, para um jantar animado. O atleta também exibiu o novo corte de cabelo, mais curto que o exibido na partida contra a Suíça.

No Instagram Stories, o craque posou com a turma de “parças” e a mãe coruja, Nadine. “Mamuska” escreveu o jogador, que em breve se reunirá com a namorada, Bruna Marquezine – a atriz viaja para a Rússia na quarta-feira, 20, e vai assistir ao jogo do Brasil contra a Costa Rica na sexta-feira, 22.

Em seu Insta, Nadine também celebrou o jantar ao postar um clique fofo com o filho e Jota Amancio. “Minha vida… Meus filhos”, escreveu.

revistaglamour.globo.com