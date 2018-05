Nejmi Aziz lança pré-campanha e gera correria

A ex-primeira-dama do Estado Nejmi Aziz escolheu o bairro Crespo, na Zona Sul de Manaus, para iniciar sua pré-campanha rumo, talvez, à Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE/AM).

De pronto, a iniciativa causou correria entre os apoiadores do senador Omar Aziz (PSD), que podem ser ofuscados pela ex-primeira-dama. Ela própria registrou o encontro com moradores, na sexta, e ao receber de um internauta a garantia de “dez votos” de sua família, Nejmi respondeu: “Tenha certeza que seu apoio é importante”.

‘Mudança’

Em suas redes sociais, Nejmi Aziz afirmou que foi ao bairro Crespo “dialogar sobre o momento que vivemos”. Ela ainda disse que aprendeu com os moradores “ouvindo o que desejam para uma vida mais digna” e sustentou que os cidadãos “sabem o que precisa mudar” para ter direitos respeitados.

Maio

Baixada a poeira do troca-troca partidário, que movimentou os bastidores do cenário político há exatamente um mês, o novo ciclo que se inicia agora será marcado pela intensificação das aparições públicas de caciques e pré-candidatos.

Até quem estava na “toca”, caso dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB), fará acenos públicos em eventos de modo a valorizar a audiência e, óbvio, discusar em causa própria sempre que possível.

Do povo

Omar centrou forças neste final de semana no interior. Foi a Barreirinha e Boa Vista do Ramos. Braga ficou na capital e se encontrou com comunitários da Zona Sul.

Pelo povo

Já o governador Amazonino Mendes (PDT) esteve em Autazes para “vistoriar” o início das obras do sistema viário da cidade.

Para o povo

O presidente da ALE/AM, David Almeida (PSB), pré-candidato ao governo, não ficou para trás. Visitou Uarini e participou de evento na Câmara de Vereadores.

Às claras

O deputado estadual José Ricardo (PT) vai propor, por meio de uma emenda, o fim do voto secreto para a direção do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ/AM).

Passado

Na avaliação do petista, “no Estado Democrático de Direto a publicidade e a transparência é regra básica, não cabendo mais votos secretos na eleição do presidente, vice e corregedor do Tribunal de Justiça”.

Carona

A ideia de José Ricardo é “emendar” um anteprojeto, de autoria do próprio TJ/AM, estendendo a todos os desembargadores o direito de se candidatar à direção do Poder. Pela atual regra, só os membros mais antigos podem entrar na disputa.

Fofo

Está em tramitação na Câmara Municipal de Manaus (CMM) um projeto de lei, de autoria do vereador João Luiz (PRB), que cria eventos esportivos para cães. Conforme o projeto, a “Canicorrida” e a “Caniminhada” tem que ocorrer no primeiro domingo do mês de junho.

Regrinhas

A proposta do parlamentar tem 12 artigos, quatro incisos e quatro parágrafos únicos. Entre as regras está que os eventos serão realizados em dupla – “cão e seu dono condutor” – e que é necessário saquinhos para recolher as fezes. “O cão tem que ter, no mínimo, um ano para a modalidade ‘Canicorrida’ e, para a modalidade ‘Caniminhada’, pode ser com filhotes”.

