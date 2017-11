Navio-Motor Coronel Tavares humilha e revolta passageiro

O advogado, enfermeiro e jornalista Roque Costa em viagem de camarote para Parintins, denunciou varias irregularidades no barco, como sujeira e alagamento.

Em contato com a redação do JI, Roque Costa, vindo de Alagoinhas (BA) passar o feriado em Parintins e rever amigos, reclamou do tratamento dispensado a ele nessa terrível viagem a bordo do Navio Motor Coronel Tavares.

“Melhor seria pagar uma passagem de avião ate Parintins do que sofrer nessa viagem de barco, que eu imaginava ser muito boa”, desabafou Roque Costa.

Muitos problemas relatados por Roque, como o não fornecimento de almoço, somente janta não lá muito boa, Frigobar em móvel velho; ar condicionado novo ate que funcionando bem; a descarga de água do condicionado fica pendurada na parede e a água escorrendo para o piso do banheiro; a água servida da pia do banheiro escorre para um canto do piso do banheiro; a descarga do sanitário tem que ficar direta meio aberta para evitar que a caixa d’água encha e alague a “suíte” novamente; as camas estão com um lençol apenas; não tem cobertor ou lençol para cobrir o corpo durante o sono. Foram algumas das reclamações.

Roque Costa reservou o camarote na empresa YARA TURISMO por R$ 400,00 e apelou para a vendedora que alertasse o proprietário do barco, já que em Parintins não tem um órgão tipo PROCON para fazer a reclamação.

A atendente da Yara Turismo, que não tem culpa nesse caso, disse ao Roque Costa que iria falar com o dono da embarcação sobre o problema de seu cliente e ver se conseguia um ressarcimento do valor da passagem.

Roque, que esteve a primeira vez em Parintins, em 2014, gostou tanto da cidade que chegou hoje, e já comprou passagem para o festival de 2018. “Não valeu a viagem nesse barco, não tem toalha de banho, alagou com o entupimento da suíte 1, realmente neste não volto mais, no entanto nada vai me fazer desgostar dessa cidade, do seu povo, e do maior festival folclórico do mundo”, concluiu com seu bom humor o baiano, torcedor apaixonado pelo Boi Caprichoso.

A redação do O JORNAL DA ILHA lamenta mais uma vez, uma cidade que tem um potencial turístico muito forte, ainda ter que sofrer com essa problemática de transportes, alguns hotéis e pousadas que não tem o mínimo respeito com o turista que vem nos visitar.

Carlos Frazão/JI

Fotos enviadas por Roque Costa