Náutico e São Cristóvão estreiam com vitória no Parintinzão

Dois jogos abriram a primeira rodada do Campeonato Parintinense de Futebol, o ‘Parintinzão’, na noite desta terça-feira, 26, no estádio Tupy Cantanhede.

No primeiro jogo, válido pela chave A, a equipe do Náutico venceu o representante da comunidade do Paraná do Meio, Botafogo, pelo placar de 2 a 1. Pela chave B, na segunda partida, o jovem time do São Cristóvão surpreendeu e derrotou o experiente Estrela do Norte por 1 a 0 com gol do atacante Yan.

O treinador da equipe do São Cristóvão, Carlinhos, destacou a vitória diante de um grande elenco do Estrela. “Apesar de todas as dificuldades que tivemos em montar a equipe, foi uma vitória importante diante de um grande clube com grandes jogadores. Fizemos somente um treino na semana e montamos o time praticamente na quinta-feira com reforços vindo do Distrito do Mocambo, mas graças a Deus apresentamos um bom futebol e soubemos aproveitar a oportunidade de gol que tivemos e saímos com a vitória”.

A rodada prossegue na quinta-feira, 28, com os confrontos entre Esporte x América (A) e São Paulo versos Bom Socorro.

Kedson Silva/JI