Nação Vermelha e Branca celebra o Pajé dos pajés, André Nascimento

“Dança o pajé dos pajés” na celebração que o Garantido realizou para celebrar 20 anos do pajé André Nascimento. A homenagem aconteceu neste sábado, 26, na Cidade Garantido, numa das festas mais tradicionais do bumbá, o Baile Vermelho e Branco.

A presidência encarnada mobilizou todos os setores do bumbá para festejar o pajé mais campeão do Festival Folclórico de Parintins. Batucada, Companhia de Dança Garantido Show, Comando Garantido, itens oficiais e a nação vermelha fizeram reverência àquele que por 20 anos conduz as tribos e os rituais do Garantido.

“O André é um item vencedor. Temos um respeito e um carinho muito grande por ele, por toda a sua história no Garantido. Só temos a agradecer toda a dedicação e o comprometimento que ele tem pelo Garantido”, disse O presidente vermelho, Fábio Cardoso.

Ao som da toada Pajé dos Pajés (2014), que ficou conhecida na evolução de André Nascimento, o feiticeiro vermelho conduziu o momento tribal. Após a apresentação, a diretoria vermelha fez homenagens ao item 12. Uma placa comemorativa aos 20 anos e os aplausos da galera simbolizaram o agradecimento da nação vermelha. “André Nascimento é um símbolo de vitória do Garantido. São 20 anos de títulos, 20 anos de dedicação ao boi Garantido. Só temos a dizer muito obrigado”, destacou o apresenador Israel Paulain.

André foi cumprimentado pelos itens, membros da diretoria e demais setores do boi. Uma agradecimento coletivo que emocionou o vitorioso pajé. “Estou muito feliz por ver todas essas pessoas aqui. Esse clima de vitória e harmonia vai nos levar ao título de 2018”, agradeceu André.

O Baile Vermelho e Branco é uma das festas fixas no calendário do bumbá e há muitos anos atraem multidões. “O Baile Vermelho e Branco é tradicional no boi. Desde criança eu participo dessa festa. Lembro que a gente fazia no Ilha Verde lotado”, recorda emocionado André Nascimento, destacando sua alegria em fazer parte desse festejo que também conta a história do boi. “Pra mim é um momento maravilhoso. Estou aqui com o coração a mil de felicidade com essa nação presente na festa. É só agradecimento, carinho e amor. Uma mistura de sentimentos que se chama Garantido”, disse o Pajé dos pajés.

Texto Eldiney Alcântara

Imprensa Garantido