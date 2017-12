Mutirão de limpeza abrange 60% do município

Para encerrar o ano de 2017, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Obras, intensifica a ação de limpeza em bairros e centro da cidade, iniciado ainda no mês de novembro. Até o momento, aproximadamente 60% do município já recebeu a ação.

Bairros como Castanheira, Santa Clara, Santa Rita, Paulo Corrêa, Itaúnas, São Francisco e Nazaré foram os primeiros a receberem homens e máquinas do setor de limpeza pública.

Para o secretário de obras, Mateus Assayag, mesmo com equipes e recursos reduzidos, o trabalho vem sendo realizado de acordo com o cronograma. “A meta é encerrar a ação antes do natal e manter a cidade limpa, conforme a orientação do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros. Por isso pedimos a colaboração dos moradores, evitando jogar entulhos nas ruas após o recolhimento”, disse.

Atualmente as equipes concentram os serviços no bairro Palmares. A ação de limpeza consite na capina, remoção de entulhos, varrição reparos em cruzamentos e limpeza de bueiros. Praças e passeios públicos recebem ainda a poda de árvores e limpeza de canteiros.

SECOM