Muso da Porto da Pedra tem 115 cm de bumbum

Fabio Alves, muso da Porto da Pedra (Foto: Marcos Serra Lima/G1)

m meio a tantas musas, a Porto da Pedra, quarta escola a desfilar pela Série A nesta sexta-feira (9), fez diferente: trouxe um muso. E não é qualquer um. Fábio Alves é dono de uma marca que poderia causar inveja a muitas mulheres.

Com 115 centímetros de bumbum – 9 centímetros a mais que o de Valesca Popozuda, por exemplo -, o muso da Porto da Pedra investe pesado para manter a boa forma.

“Meu corpo é uma combinação de fatores: são muito ensaios na quadra da escola, bastante peso na malhação e um pouco de genética. De um ano para o outro, eu tento manter a minha circunferência no bumbum. Aumentei dez centímetros de 2016 para 2017 e esse ano resolvi manter. Está bom assim.”

Com uma fantasia comportada, Fábio diz que segue as ordens do carnavalesco, mas revela um desejo.

“Eu queria desfilar pelado, mas sigo a ordem do carnavalesco que se inspira no enredo para desenhar minha fantasia. Acho que as pessoas ainda ficam um pouco resistentes em trazer um muso com pouca roupa. É uma coisa nova ainda, mas eu espero esse momento chegar”.

Atento aos flashes e atenção que desperta na Sapucaí, Fábio conta ainda que recebe cantada tanto de mulher quanto de homem. E a cantada fica ainda mais ousada quando virtual.

“Pessoalmente, as pessoas têm vergonha de chegar e falar comigo. Nas redes sociais é que todo mundo cai em cima. Recebo muito nude e varia em homem e mulher. Não tem essa”, conta cheio de bom humor e completa: “Levo numa boa. Meu bumbum é bonito mesmo”

Por Mateus Almeida, G1 Rio