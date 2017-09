Museu da Amazônia promove segunda edição da caminhada noturna na floresta neste sábado (30/9)

Depois do sucesso do lançamento, o Museu da Amazônia promove pela segunda vez o percurso noturno nas trilhas da floresta (foto: Vanessa Gama)

A programação é uma experiência surpreendente mesmo para quem já visitou o Musa outras vezes. Durante a noite os animais têm comportamentos diferentes e o passeio vira uma verdadeira aula prática de biologia. A caminhada noturna nas trilhas será neste sábado (30/9).

A atividade começa às 17h com a contemplação do pôr do sol do alto da torre de observação. São 42 metros de altura com visão privilegiada do topo das árvores. Depois será feita a caminhada com instrutores pelas trilhas do Musa. Uma oportunidade única de conhecer mais sobre a floresta, seus sons e os hábitos de muitos animais à noite.

Para participar é preciso fazer agendamento. As vagas são limitadas e é necessário que todos usem roupas adequadas para a atividade. O participante deve vir com calça comprida, camisa de manga longa, sapato fechado (tênis ou bota), boné ou chapéu, além de usar repelente e trazer uma lanterna (de mão ou de cabeça). Esses materiais não serão oferecidos pelo Musa. Esta programação está aberta para maiores de 18 anos ou maiores de 16 acompanhados de responsável.

Quando? 30/09 (sábado)

Onde? Museu da Amazônia, Av. Margarita (antiga Uirapuru), s/n – Cidade de Deus – Manaus

Programação:

17h00 – subida na torre de observação para contemplação do pôr do sol.

18h30- Instruções para a caminhada noturna.

18h30 às 20h00 – Caminhada nas trilhas do Museu da Amazônia.

Inscrições:

(92) 3582-3188 / 99280-4205 / [email protected]

Valor: R$ 80,00 por pessoa

VESTIMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS:

– Calça comprida;

– Camisa de manga longa;

– Sapato fechado (tênis ou bota);

– Boné ou chapéu;

– Lanternas (de mão ou de cabeça);

– Repelente

