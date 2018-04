Município reafirma apoio à campanha contra febre aftosa

A conquista da certificação para o Estado do Amazonas como área livre de febre aftosa com vacinação, expedida pelo Ministério da Agricultura foi destacada pelo secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Edy Albuquerque e pelo controlador do município, Haraldy Dinelly, em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Parintins, que tratou da Semana Brasil Livre de Febre Aftosa. A sessão foi proposta pelo vereador Tião Teixeira.

Ao reafirmarem o compromisso da administração do prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros com o apoio e o fortalecimento necessário às entidades parceiras para a erradicação da doença, os representes do executivo manifestaram preocupação com os dados apresentados pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (ADAF). No universo de 60 mil animais do rebanho parintinense, somente três mil doses de vacina foram adquiridas pelos pecuaristas até agora, faltando 25 dias para o encerramento da campanha de vacinação.

Edy Albquerque lembrou da importante conquista de área livre de aftosa com vacinação, mas alertou que o setor não pode se acomodar e precisa mais do que nunca atuar em parceria para chegar a área livre sem vacinação. “Não podemos chegar a esse patamar e nos acomodar. E nessa articulação somos parceiros de primeira ordem da ADAF e do IDAM porque a gente entende que as entidades precisam trabalhar articuladas e em parceria com o objetivo único de sair da área restrita e expandir a área de comercialização”, ressaltou.

Ele reafirmou a luta do prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros para avançar no setor primário e relatou o potencial da pecuária enquanto geradora de riquezas. “Sabemos o quanto a pecuária representa na questão do PIB, com algo em torno de 10% a 12% por cento de toda a riqueza gerada no município, portanto, nosso compromisso é trabalhar e apoiar o setor”, afirmou.

O controlador Haraldy Dinelly falou da necessidade de massificar a campanha de vacinação para assegurar que Parintins alcance 95% do rebanho vacinado.

Ele disse que essa conquista representa abertura de mercado e oportunidade de investimentos para Parintins. “Nós estamos com indicativo forte do prefeito Bi Garcia de trabalhar o fortalecimento da agropecuária. Estamos buscando recuperar maquinários e patrulhas agrícolas que existiam e que encontramos sucateados e depredados”, informou.

Haraldy anunciou os investimentos necessários para recuperação de estradas do Caburi, Mocambo e Monte Sinai, além de programas de mecanização e avanços em tecnologia.

Peta Cid/SEMPAD