Município e Gol Linhas Aéreas iniciam preparativos da Operação Festival 2018

A Prefeitura de Parintins e a empresa Gol Linhas Aéreas iniciaram na última quinta-feira, 15 de março, o planejamento da operação Festival 2018. Em reunião realizada no gabinete civil, o prefeito em exercício Tony Medeiros, equipe técnica da empresa aérea, segmentos municipais, Câmara Municipal e a empresa Amazon Best discutiram as principais ações que deverão ser executadas para melhorar as operações aéreas que serão realizadas no período da festa folclórica.

A equipe da empresa Gol, composta de quatro técnicos, fez uma série de visitas e vistorias na estrutura do aeroporto, aterro controlado, matadouro frigorífico e outros pontos da cidade para apontar melhorias de infraestrutura que necessitam ser feitas para dar segurança às operações de pousos e decolagens de aviões Boeing.

No encontro entre a empresa e o Município, Tony Medeiros tomou conhecimento dos serviços que precisam ser executados para dar seguridade aos voos e garantiu que a Prefeitura trabalhará intensamente na resolução dos problemas constatados pelos técnicos da Gol. De acordo com Medeiros, o prefeito Bi Garcia tem toda a preocupação de melhor estruturar o aeroporto Júlio Belém para que não haja incidentes durante as operações.

“A Gol vem a Parintins e se prepara com mais de 60 voos programados. Tudo indica para um grande Festival, mas nós precisamos cumprir também a nossa parte e nos preparar para oferecer aquilo que é necessário para a segurança daqueles que vêm via aérea para Parintins”, frisa.

Conforme estimativa da administração do aeroporto de Parintins, a cidade deve receber de 20 mil turistas em voos comerciais e particulares durante o período do Festival Folclórico. Somente a empresa Gol tem a estimativa de trazer 20 mil pessoas em seus voos.

SECOM