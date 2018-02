Multidão encerra o Carnailha de Parintins no ritmo do Boi Bumba

Tweet no Twitter

Galeras de Caprichoso e Garantido brincaram de Boi Bumba, juntas, selando a paz no Carnaboi. (foto Internet)

Mais de 35 mil pessoas lotaram a passarela do samba para o encerramento do Carnailha, com o segundo CARNABOI promovido em Parintins.

(Foto: Riso Alencar)

(Foto: Marcondes Maciel/facebook)

Itens oficiais de Caprichoso e Garantido se revezaram no trio elétrico, arrastando uma multidão de foliões torcedores azuis e vermelhos.

“Parabéns ao povo de Parintins por essa belíssima festa. Nunca tinha visto nada igual, vim da Bahia e estou encantado com a organização, segurança, infraestrutura e alegria contagiante. Parabéns ao prefeito Bi Garcia e seu vice Tony Medeiros e toda a equipe responsável por esse megaevento”, disse ao JI o convidado da nossa Redação, jornalista Roque Costa, baiano da cidade de Alagoinhas.

Redação JI