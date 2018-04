Movimentos realizam atos em Manaus a favor da prisão do ex-presidente Lula

Manifestos estão marcados para as 11h e 16h, na avenida André Araújo, e às 18h, na av. Djalma Batista. STF deve julgar na quarta (4) habeas corpus do ex-presidente, condenado no caso do triplex no Guarujá (Foto: Reprodução/Internet)

Três atos pedindo a prisão do ex-presidente Luiz inácio Lula da Silva estão marcados para acontecer em Manaus nesta terça-feira (3). Na quarta-feira (4), o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar o habeas corpus preventivo com o qual Lula quer evitar sua prisão após condenação pela segunda instância da Justiça Federal no caso do tríplex do Guarujá (SP).

O movimento Vem Pra Rua Amazonas vai realizar uma manifestação contra a concessão do habeas corpus do petista às 18h, em frente ao Amazonas Shopping, na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul.

“Nós brasileiros não suportamos mais a impunidade da classe política brasileira. Nós nos posicionamos contrários a não condenação em segunda instância, juntamente com a revisão da jurisprudência do cumprimento da pena em segunda instância”, diz trecho da nota em que os lideres do Vem Pra Rua Amazonas convocam a população para participar do ato.

A questão de fundo a ser discutida pelo plenário do Supremo será a possibilidade de execução provisória de pena por condenado em segunda instância, mesmo que ainda existam recursos contra a condenação pendentes de análise em tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou o próprio STF.

O Vem Pra Rua Amazonas afirma que, caso o habeas corpus do petista não seja negado, a Justiça brasileira será colocada em risco.

“Caso isso ocorra, tal julgamento no dia 04, colocará, em risco a jurisprudência vigente no país, colocando milhares de condenados em segunda instância para cumprir pena somente após o trânsito julgado”, diz trecho da nota que finaliza dizendo que o ato é em pedido “por um país livre e com segurança jurídica estável”. A expectativa dos organizadores do ato é contar com a presença de 300 pessoas no ato desta terça-feira.

Outro atos

O Maçons-AM vai realizar, às 11h, em frente ao prédio da Justiça Federal do Amazonas, na avenida André Araújo, Zona Centro-Sul de Manaus, um manifesto contra a impunidade e corrupção. O ato terá como mote o apoio à Operação Lava Jato, da Polícia Federal, onde Lula foi investigado.

O Movimento Bolsonaro Amazonas realiza às 16h outra manifestação. A concentração também ocorrerá em frente à Justiça Federal.

Vitor Gavirati/acrítica.com