Movimento Marujada anuncia venda de últimos passaportes da Caravana Azulada

A Caravana Azulada sairá de Manaus nesta sexta-feira (20), às 22h, com destino a Parintins, onde ocorre lançamento do CD e gravação do DVD do Boi Caprichoso no sábado (21) – Foto: Divulgação

O Movimento Marujada inicia a Semana Azul, marco de lançamento do CD e gravação do DVD do Boi Caprichoso em Parintins, anunciando que os últimos passaportes da Caravana Azulada estão à venda. A ação chega à sua sexta edição para levar centenas de torcedores do Boi da Estrela ao grande evento, que será realizado no Curral Zeca Xibelão.

Localizado no Centro de Manaus, o escritório do Movimento Marujada promove a venda dos últimos passaportes até o término do lote. A Caravana Azulada sairá de Manaus nesta sexta-feira (20), às 22h. O retorno de Parintins será no domingo (22), às 5 h.

O passaporte da Caravana custa R$ 200, à vista em dinheiro. A disponibilidade de outras formas de pagamento pode ser consultada pelo telefone (92) 99159-2780.

Faltando poucos dias para o embarque rumo a Parintins, é intensa a procura por passaportes. O presidente do Movimento Marujada, Carlos Nery, destaca a tradição da Caravana Azulada. “Sempre optamos por uma embarcação confortável e segura, para que os torcedores azulados desfrutem da inesquecível experiência que a viagem proporciona”, disse.

Passaporte inclui camisa e ingresso

Além do conforto e segurança, a Caravana Azulada tem outros diferenciais no passaporte. Pelo segundo ano consecutivo, a camisa temática da ação é um ‘plus’ na aquisição. Em parceria com o Boi Caprichoso, o passaporte inclui também ingresso para o lançamento do CD e gravação do DVD ‘Sabedoria Popular, uma Revolução Ancestral’.

Os ingressos do evento foram entregues pelo presidente Babá Tupinambá ao Movimento Marujada durante reunião em Manaus. “Um presente do Boi Caprichoso aos torcedores do Caprichoso que virão a Parintins na Caravana”, disse Tupinambá.

Esquenta

A Semana Azul terá o ensaio técnico da Marujada de Guerra em clima de aquecimento para a Caravana Azulada. O ‘esquenta’ do melhor ritmo do Festival será realizado nesta quinta-feira (19), véspera do embarque rumo a Parintins.

O oitavo ensaio da Marujada de Guerra da temporada terá a voz do levantador de toadas Paulinho Viana e os grupos de dança promovendo as toadas e coreografias 2018, além da participação das torcidas oficiais.

O Movimento Marujada terá um ponto de venda dos últimos passaportes da Caravana Azulada no ensaio. “Restam poucos e o torcedor precisa assegurar o quanto antes seu lugar”, finalizou o presidente Carlos Nery.

O ensaio técnico da Marujada de Guerra tem início às 19 horas, no Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus. A entrada é gratuita e mesas custam R$ 30 no local. Informações podem ser adquiridas pelo fone (92) 99175-3413.

*Com informações da assessoria de imprensa