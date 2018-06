Movimento “Abraço Amazônico – Natureza Mãe” homenageia Personalidades da Ilha

Ao comando do artista de alegorias do boi-bumbá Caprichoso Juarez Lima, um grupo de artistas plásticos integrantes do movimento cultural “Abraço Amazônico – Natureza Mãe” iniciou neste domingo (02 de junho) pinturas no muro da Quadra Poliesportiva Pe. Silvio Miotto, objetivando homenagear personalidades da Ilha e do meio ambiente.

Segundo Juarez Lima, “estamos dando o primeiro passo de um grande manifesto cultural. Estamos pintando as paredes da quadra Poliesportiva Pe. Silvio Miotto, antigo local da disputa do Festival Folclórico de Parintins. Vamos pintar vários rostos de personalidades da ilha, e do meio ambiente, como Chico Mendes, São Francisco entre outros”.

O artista destaca que o primeiro rosto a ser pintado é o do grande Dom Arcângelo Cerqua, primeiro Bispo diocesano da ilha, que muito fez pelo povo parintinense. “Me sinto honrado em fazer essa homenagem junto com os Souza, Lucas Vieira, Weslen Cruz, Juarez Lima Filho, Pedro Paulo Tetsuro que veio de Maués”, ressaltou.

Juarez convida aos demais artistas para fazer parte deste movimento de amor a arte, meio ambiente, ações sociais e a valorização da raiz ancestral e cultural de Parintins. “Venha você fazer parte do colabore conosco também com materiais como tintas, cola, eletrodo, e outros que vc pode consultar pelos números (92) 99471-9327/ 99139-2406 / 99115-7009”, enalteceu.

O movimento cultural celebra os 30 anos do Bumbódromo nos dias 23/06 a 02/07, no próprio Silvio Miotto.

Kedson Silva/JI