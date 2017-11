Morre lendário Amadeu Teixeira aos 91 anos

Tweet no Twitter

Ele foi o treinador que ficou mais tempo à frente da mesma equipe de futebol (Foto Isabella Pina)

Morreu na noite desta terça-feira (08), aos 92 anos, o ex-treinador do América Futebol Clube do Amazonas, Amadeu Teixeira. Ele estava internado em um hospital particular de Manaus da zona centro-sul, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A neta de Amadeu, Bruna Parente, confirmou a informação.

O ex-treinador Amadeu Teixeira entrou para o Guines Book, o Livro dos Recordes, por ser comandar que maior período a mesma equipe de futebol, no caso o América, time que ele treinou 50 anos, ininterruptos.

A causa da morte e o local onde será o velório não foram comunicados.

