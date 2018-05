Mocambo recebe muro de contenção em vias com risco de desmoronamento

A Prefeitura de Parintins executa, desde sexta-feira (4), por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), a construção de muros de contenção rip-rap no distrito de Mocambo, para a sustentação de vias que oferecem risco de desmoronamento devido estarem fortemente afetas pelo processo de erosão e oferecerem perigo aos moradores.

A primeira via a ter os trabalhos concluídos na quarta-feira (9) foi a avenida Emídio Lopes, na agrovila do Mocambo. No local foi realizada a construção do alicerce, barreira de contenção, substituição do asfalto, construção do meio-fio e abertura de espaço para escoamento das águas das chuvas para evitar entupimento, infiltração e outros problemas.

Na agrovila do Mocambo foram realizados levantamentos dos pontos que ameaçam desmoronar e já estão recebendo ou receberão nas próximas semanas as ações da Secretaria de Obras.

De acordo com o secretário de Obras, Mateus Assayag, os trabalhos tendem a contemplar todas as áreas que oferecem risco de acidentes e assim atender a preocupação do prefeito Bi Garcia que garante os investimentos para que esses problemas sejam resolvidos e a população possa utilizar as vias com segurança.

Além disso, o prefeito Bi Garcia determina a contratação de mão de obra temporária para contribuir com a realização dos trabalhos, pois além de promover melhorias na infraestrutura das agrovilas, também gera emprego para pais de famílias das localidades.

