Missa na Catedral de Nossa Senhora do Carmo abre Semana do Idoso em Parintins

Centenas de idosos participaram na manhã desta terça-feira, 25 de setembro, na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, da missa em ação de graças que abriu a semana do idoso em Parintins. A celebração foi presidida pelo padre Ozéias Cativo.

A administração do prefeito Bi Garcia mantém o Programa Municipal do Idoso com atividades diárias. Divididos em núcleos na cidade e zona rural, os idosos participam de oficinas de artesanatos, ações religiosas, passeios, atividades aeróbicas e são assistidos por profissionais de saúde.

Para a secretária de Assistência Social de Parintins, Zeila Cardoso, essas ações demonstram a valorização para com os idosos. Ela diz que pesquisas apontam que até em 2025, o Brasil será o sexto país com a maior população de idosos, porém, ela questiona se a família está prepara para oferecer cuidados.

“O Programa do Idoso foi instituído pelo prefeito Bi Garcia com o propósito de acolher e manifestar carinho e atenção, tirando-os da depressão, do cansaço, da ansiedade e sofrimento do dia a dia. As monitoras que atuam nos núcleos são profissionais capacitadas e trabalham com empenho para que os idosos sintam-se novamente úteis na sociedade”, explicou.

A senhora Maria do Carmo Souza Lago, 70, do núcleo “Pastor Lessa”, bairro Itaúna II, agradeceu a administração municipal pelo carinho demonstrado aos idosos. “Ficamos felizes por esse gesto do prefeito Bi Garcia em proporcionar esse momento para nós. Ele é uma pessoa que nunca nos abandonou e sabe como cuidar dos idosos. Sou feliz por participar das atividades do programa, pois me sinto bem”, agradeceu.

Após a missa foi servido um lanche ao lado da catedral para os idosos. A programação da semana segue nesta quarta-feira com manhã de lazer no clube “Cabos e Soldados” e passeio. A secretária Zeila Cardoso parabenizou a equipe de monitoras dos núcleos dos idosos, em nome da coordenadora Alciede Siqueira, pelo trabalho que elas desenvolvem.

