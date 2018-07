Missa às 06h abre a Festa do Carmo 2018

Os Padres Rui Canto e Ozéias Cativo convidam todos para a Grande Ceia do Senhor.

Nesta sexta-feira tem início a maior manifestação de fé do povo católico do interior do Amazonas, a festa da Padroeira dos parintinenses, Nossa Senhora do Carmo.

O pároco da catedral, Rui Canto, confirmou a programação a ser seguida neste início dos festejos.

6h missa federação Mariana

7:30 círio fluvial saindo da vila Amazônia.

Recepção no porto

Traslado até A igreja de São José Operário

12h missa

18h Círio saindo da Igreja São José Operário…

MISSA solene

Arraial com várias atrações.

Carlos Frazão/JI