Missa abriu Semana do Idoso em Parintins

A Semana Municipal do Idoso começou com uma celebração religiosa na quinta-feira (21), na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Padre Osvaldo Vieira, que está em missão pelo Amazonas, foi o celebrante. A Prefeitura de Parintins colocou à disposição dois ônibus para o transporte dos idosos que participam das atividades promovidas pela Semasth. A igreja ficou totalmente lotada.

Em sua homilia padre Osvaldo Vieira destacou a importância do idoso na sociedade de Parintins. Ele discorreu sobre a contribuição do idoso para o desenvolvimento da cidade e, agora, todos são dignos desta homenagem por parte do município. “As pessoas quando chegam a esta idade não são consideradas velhas, são idosos e os seus direitos devem ser respeitados”, discorreu.

Os idossos prestaram homenagem ao prefeito Bi Garcia e às secretárias Michele Valadares (extraodinária) e Zeila Cardoso (Semasth). Após a benção no final da missa, ainda na igreja, um grupo de senhoras fez a apresentação de uma dança, próximo ao altar, na qual foram entregues flores à secretária Zeila Cardoso, como forma de amor e carinho pela administração municipal.

Zeila Cardoso, em nome do prefeito Bi Garcia e da secretária extraodinária Michele Valadares, agradeceu as homenagens e reafirmou o compromisso do poder público com as políticas de assistência social na qual os idosos estão inclusos. “O prefeito Bi Garcia cuida dos idosos e faz com que continuem em atividades, e a semana dedicada a eles é a demonstração desse carinho”, afirmou.

Após a missa, na área externa da igreja, foi servido café para os idosos com música ao vivo e muita alegria. Dona Sebastiana Reis, de 70 anos, disse que vive um momento especial na vida com o prefeito Bi Garcia de volta à Prefeitura de Parintins. “Está tudo bem agora, porque paramos de sofrer. Antes as ruas estavam cheias de lixo e agora estão limpas. Somos bem atendidos pela coordenação dos idosos e monitores. Nos alimentados bem e recebemos carinho. Deus mandou o prefeito Bi Garcia de volta com a dona Michele para cuidar da gente. Estou muito feliz”, disse dona Sebastiana.

A Semana Municipal do Idoso continua nesta sexta-feira (22) com caminhada e exposição de telas. A programação será a partir das 17h, quando a caminhada sairá da praça da liberdade com chegada a praça Cristo Redentor. Em seguida, às 18h, acontece a exposição de telas. Os interessados poderão adquirir as telas ao preço de 50 reais. Bailes para os idosos serão realizados no Cenário da Amazônia (Fausto Bulcão), Centro do Idoso Pastor Lessa (Itaúna II) e Nelito Carvalho em Vila Amazônia, no horário das 18h às 20h.

Aroldo Bruce(Semasth)

Comentários

comentários