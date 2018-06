Miss Brasil 2018, amazonense Mayra Dias desembarca em Manaus

“Estou muito feliz e realizada com esse título e de poder voltar para casa. Não é uma conquista só minha, é do nosso estado”, afirmou a jovem, natural de Itacoatiara.

A Miss Brasil 2018 e amazonense Mayra Dias, de 26 anos, desembarcou em Manaus nesta quinta-feira (7), por volta das 10h, pela primeira vez desde a coroação no maior concurso de beleza do país, ocorrido no último 26 de maio, na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi recepcionada por familiares, amigos, imprensa e um grupo de fãs no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

“Estou muito feliz e realizada com esse título e de poder voltar para casa. Não é uma conquista só minha, é do nosso estado”, disse Mayra em entrevista à reportagem do Portal A Crítica no aeroporto. Hoje, a jovem, que é natural do município de Itacoatiara, cumpre extensa agenda na capital amazonense, como carreata em viatura do Corpo de Bombeiros, coletiva de imprensa, visita à sede do Governo do Estado e compromissos com a Prefeitura de Manaus.

Tímido e saudoso, o pai da Miss Brasil 2018, Carlos Luis, veio de Itacoatiara para receber a filha. Desde a final do concurso, ele e toda a família só tiveram contato com Mayra por duas vezes, através de ligação telefônica. “Estou muito orgulhoso. Com saudades. Assisti o concurso em Itacoatiara. Nos falamos pouco desde então. E hoje sei que o dia ainda não é da família, ela tem muitos compromissos”, afirmou.

Quem também recepcionou Mayra no aeroporto foi Lucius Gonçalves, coordenador do Miss Amazonas. Ele foi o responsável por toda a preparação dela desde o Miss Amazonas até a nova jornada. “Ela está com muitos compromissos marcados. Vai ao governo e à Assembleia Legislativa receber homenagens. No domingo vai à Nova Olinda, onde foi criada, e depois para Itacoatiara e aí, pronto, volta para São Paulo onde vai seguir a programação de preparação para o Miss Universo”, disse.

O estilista e artesão Arthur Cassiano, de 25 anos, é o responsável pela ornamentação de itens folclóricos de Mayra Dias desde 2011. Ele também esteve presente no aeroporto de Manaus para recepcionar a Miss Brasil 2018 e era um dos mais animados. “Conheço e sigo ela desde 2011, na época em que ainda era de Nova Olinda. Estamos todos muito felizes. Acreditamos desde o início na conquista”.

Experiência e beleza

Natural de Itacoatiara, Mayra Dias é jornalista e ex-apresentadora de TV. Ela também ganhou o título de Miss Popularidade entre as 27 candidatas durante o Miss Brasil 2018 e se tornou a segunda amazonense em toda a história a receber a coroa do Miss Brasil – a primeira foi Terezinha Morango em 1957, que também foi vice Miss Universo naquele ano. Além disso, Mayra é experiente em concursos e já ficou em 3º lugar representando o Brasil no Reina Hispanoamericana 2016.

Em entrevista ao Portal A Crítica logo após ser coroada Miss Brasil, Mayra Dias falou da importância em usar o título de beleza para falar da preservação da Amazônia e do empoderamento feminino. “Eu me identifico com causas voltadas para as mulheres, sobretudo que trabalhem a autoestima e o empoderamento. Eu quero e preciso falar da Amazônia, enfatizando a importância da preservação”, declarou a nova Miss Brasil.

Na manhã desta quinta-feira, ainda no aeroporto, reiterou o projeto de defesa da região e falou como pretende conciliar o trabalho junto com os preparativos para o Miss Universo.

“Temos um planejamento de preparação para o Miss Universo. Dentro dele, temos o projeto e engajamento. O que eu puder fazer pela Amazônia, eu vou fazer”.

Isabella Pina/acrítica.com/Manaus (AM)