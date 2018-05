Miss Amazonas desbanca 26 concorrentes e é eleita Miss Brasil

Mayra Dias, de 26 anos, irá disputar a coroa de Miss Universo (Foto:Leo Lemos)

Mayra Dias, candidata do Amazonas, foi eleita na noite deste sábado, 26, a mulher mais bela do país. Além da coroa avaliada em R$ 40 mil, ela levou para casa um carro 0 KM, uma viagem de sete dias da MSC Cruzeiros para Salvador, joias da grife Vivara, um contrato de R$ 100 mil com a Polishop, além de garantir uma vaga para representar o país no Miss Universo.

Com um desfile impecável, ela conquistou o júri artístico e desbancou suas 26 concorrentes em uma disputa acirrada.

A Miss Bahia, Maria Isabel, ficou em segundo lugar, seguida da representante de Ceará, que conquistou a terceira colocação.

Mayra Dias, representante do Amazonas, foi a mais votada pelo público e garantiu um lugar no top 15. Já a candidata de Goiás, Giovanna Veríssimo, venceu o Desafio BE Emotion, julgado pela Miss Brasil 2016, Raissa Santana, e pelo hair stylist Marcos Proença, e foi direto para o top 10.

O concurso

Com apresentação de Cássio Reis e Maria Eugênia Suconic, o maior concurso de beleza do país começou com o desfile casual ao som do Dream Team do Passinho.

No desfile de biquíni, elas mostraram a que vieram enquanto Fernanda Abreu soltava a voz com a música Tambor. Cerca de 15 mil pessoas acompanharam o evento de perto e vibraram a cada etapa da briga pela coroa.

Um time de peso ajudou a escolher a nova representante da beleza feminina no Brasil. A bancada foi formada pela modelo e apresentadora Mariana Goldfarb; pelo apresentador da Band, Amaury Jr.; pela Miss Brasil 2007 e top 2 no Miss Universo, Natália Guimarães; pela atriz Gianne Albertoni; pelos estilistas Carlos Tufvesson, Amir Slama e Felipe Veloso; pela empresária e apresentadora Helô Pinheiro; pelas jornalistas Carla Vilhena, Heloisa Tolipan e Daniela Pessoa; e pela embaixadora da ONU Mulher Kenia Maria.

As candidatas chegaram ao Portobello Resort e Safári, em Mangaratiba, no dia 16 de maio para cumprir a agenda de ensaios, fotos, gravações e desafios. Na última quarta-feira, 23, elas seguiram para a capital fluminense para dar início aos ensaios técnicos no palco do Riocentro. O confinamento foi exibido em quatro episódios na internet.

Para mostrar a idoneidade do concurso, todos os votos foram apurados manualmente pela KPMG Assurance Services Ltda, empresa especializada em auditoria.

Homenagem

A atração relembrou a história do concurso, com uma homenagem aos 50 anos do título da Miss Universo Martha Vasconcelos.

Segunda e última brasileira a conquistar a coroa mundial, ela tem hoje 69 anos, é ativista feminina e reconhecida por seu trabalho na luta em defesa às mulheres vítimas de violência doméstica.

No palco do Riocentro, a veterana foi reverenciada por Natália Guimarães (Miss Brasil 2007 e segundo lugar no Miss Universo do mesmo ano) e Raissa Santana (Miss Brasil Be Emotion 2016 e top 13 na competição mundial).

Veja o top 15

Teresa Santos, Miss Ceará

Giovanna Veríssimo, Miss Goiás

Elis Miele, Miss Minas Gerais

Monique Rego, Miss Rio Grande do Norte

Maria Isabel, Miss Bahia

Paula Palhares, Miss São Paulo

Eslovênia Marques, Miss Pernambuco

Débora da Silva, Miss Santa Catarina

Isabella Burgui, Miss Alagoas

Sabrina Stock, Espírito Santo

Ana Carla Medeiros, Miss Paraíba

Naiely Lima, Miss Piauí

Biah Rodrigues, Miss Distrito Federal

Leonora Weimer, Miss Rio Grande do Sul

Mayra Dias, Miss Amazonas

Top 10

Débora da Silva, Miss Santa Catarina

Mayra Dias, Miss Amazonas

Naiely Lima, Miss Piauí

Isabella Burgui, Miss Alagoas

Teresa Santos, Miss Ceará

Monique Rego, Miss Rio Grande do Norte

Eslovênia Marques, Miss Pernambuco

Maria Isabel, Miss Bahia

Paula Palhares, Miss São Paulo

Giovanna Veríssimo, Miss Goiás

Top 5

Débora da Silva, Miss Santa Catarina

Mayra Dias, Miss Amazonas

Isabella Burgui, Miss Alagoas

Maria Isabel, Miss Bahia

Teresa Santos, Miss Ceará

Finalistas

1ª colocada – Mayra Dias, Miss Amazonas

2ª colocada – Maria Isabel, Miss Bahia

3ª colocada – Teresa Santos, Miss Ceará

Tatiane Moreno, do Rio de Janeiro/band.uol.com.br