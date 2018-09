Ministério da Defesa reforça escoamento da produção em Parintins

O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, deu o aval para a compra de um caminhão carroceria tipo carga seca no valor R$ 292,6 mil ao município de Parintins (a 369 km de Manaus). O veículo ajudará no escoamento da produção de 20 comunidades do município.

Joaquim Silva e o diretor do Departamento do Programa Calha Norte, Roberto de Medeiros Dantas, discutiram o assunto na quarta (29), em Brasília, com o prefeito Bi Garcia e a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB), autora da emenda.

Como houve sobra da emenda apresentada em 2016 pela parlamentar, o prefeito fez a proposta de aditamento para englobar a compra de mais um veículo.

“Com o recurso destinado ao município, poderemos adquirir mais um veículo com uma pequena contrapartida da Prefeitura. A nossa proposta foi muito bem aceita pelo Calha Norte e pelo Ministério da Defesa que darão parecer ao projeto de ampliação de metas”, disse o prefeito nas suas redes sociais.

Para a senadora, o ministro e o diretor da Calha Norte foram bastante receptivos à demanda. “Agora a fase é de ajuste técnico para que possamos ajudar os produtores rurais, uma vez que a redução no tempo de transporte é a melhoria na qualidade dos produtos que chegam à mesa dos consumidores”, disse a senadora.

O prefeito ainda foi recebido pelo ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, com quem tratou sobre o pagamento da primeira parcela da construção do novo mercado municipal. “Nosso pedido é fundamental para a continuidade dessa obra belíssima, com arquitetura de 1837, que vai ser, sem dúvida alguma, o cartão postal de Parintins”, afirmou.

