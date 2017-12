Michele Valadares recebida com carinho na sua volta a Parintins

Dezenas de pessoas foram ao cais do porto recepcionar a eterna Primeira-Dama do município.

Que tarde de quarta-feira emocionante.

No cais do porto dezenas de pessoas foram recepcionar a secretária extraordinária Michele Valadares. Depois de três meses ausente ela está de volta para dar continuidade as suas atividades na Assistência Social de Parintins. Secretários Municipais, amigos, coordenadores dos CRAS, CREAS, Serviço de Acolhimento, Criança Feliz, Programa do Idoso e demais funcionários públicos estiveram no cais do porto. Faixas com frases de amor e carinho foram mostradas a secretária Michele Valadares. Muitos abraços e emoções no momento da recepção.

Caprichoso e Garantido também marcaram presença. Integrantes da Batucada e Marujada rufaram os tambores em homenagem ao retorno de Michele Valadares. A secretária da Semasth, Zeila Cardoso, comandou a homenagem.

Carlos Frazão/JI

Semasth