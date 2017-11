Mestre Juarez Lima elogia atitude do Caprichoso trazer carnavalesco Paulo Barros para o Conselho de Artes

O artista publicou mensagem de elogios na sua rede social.

Leia na integra:

INTERCÂMBIO CULTURAL

Tive a honra de ser um dos pioneiros artistas parintinenses a trabalhar no carnaval no eixo Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1989, por uma carta de recomendação da escola de samba “Sem compromisso” de Manaus, fui para o Rio trabalhar na Beija-flor que na época vivia seu auge com o revolucionário Joãozinho Trinta, quando entrei no barracão da escola, senti que estava entrando numa Disney brasileira. Joãozinho vindo com “Ratos e Urubus” causando uma revolução, era deslumbrante olhar o gigantismo das alegorias, onde retroescavadeira se transformavam em dinossauros, e várias tendências que aquele ser de um pouco mais de 1.60 fazia, sua energia era impressionante, lembro do meu primeiro contato com ele, me perguntou: “Você é de onde?” Respondi “Sou de Parintins” ele indagou “de ParANtins?” eu o corrigi “É Parintins, Amazonas” foi então que me disse “ah tudo bem, seja bem vindo, também vim de longe, do nordeste, sei como é esse translado” logo depois chamou o seu aderecista e pediu para eu conhecer todos os setores da escola. Foi um aprendizado imenso, pude também contribuir humildemente com o que aprendi com o Irmão Miguel, a pintura plástica, e do Mestre Jair Mendes, a arte artesanal, nossa ‘tecnologia’ cabocla.

Quando eu retornei para o Boi Caprichoso, pude compartilhar os conhecimentos adquiridos lá, só que adaptando a nossa realidade, foi então que eu implantei as estruturas de ferro no Boi, junto com alguns soldadores, fazendo movimentos artesanais, já que não tínhamos dinheiro para contar com sistema hidráulicos, muito menos retroescavadeira.

Festival saiu das estruturas de madeiras e papelão, que foi revolucionado pelo mestre Jair na década de 70 a 80, e passamos de alegorias que antes eram de 2×2, passando a ser 4×4 e aumentando ano após ano. Quando eu retornei ao carnaval, levei esse sistema de “robótica artesanal” para o carnaval, otimizando custo e ficando estaticamente mais agradável. E quando o Joãozinho veio a Parintins, visitou os galpões dos bois e ficou impressionado com o que viu, observou a grandiosidade que o Festival de Parintins tinha alcançado. Assim outros artista da nossa terra continuaram esse legado, como Rossy Amoedo, Jucellino Ribeiro, Kennedy Prata, Karu Carvalho, Jair Mendes Filho, Teco Mendes, Junior Souza O Considerado, Nonoca Costa, Carivardo Vieira, Ozeas Bentes da Silva e muitos outros.

Estou contando essa história, pois quero dar as boas-vindas ao Paulo Barros no Festival de Parintins, no Boi Caprichoso, o intercâmbio cultural terá um novo ciclo, novos horizontes, mas jamais perderá a tradição da SABEDORIA POPULAR dos nossos artistas parintinenses, só irá somar para uma nova REVOLUÇÃO, o festival só tem a ganhar! Parabéns Presidente Babá Tupinambá, vice Jender Lobato, Conselho de Arte e toda a diretoria, por essas grandes novidades que só vem a engrandecer o nosso Festival, vamos juntos Nação Azul e Branca rumo ao bicampeonato, se Deus quiser! A felicidade é Azul!

Fonte: Facebook artista Juarez Lima