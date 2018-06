Mengão vence mais uma e mantem liderança no Brasileirão

Com o Maracanã lotado, Diego e Felipe Vizeu – de saída para a Itália – decidem a partida, e Rubro-Negro abre seis pontos na liderança. Vinicius Junior não segurou as lágrimas.

O Flamengo fez 2 a 0 no Paraná e abriu seis pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Mas o resultado ficou em segundo plano para os quase 60 mil torcedores presentes no Maracanã na noite deste domingo.

Os holofotes se viraram para Vinicius Junior, que não marcou, mas foi o protagonista da noite. Durante os 90 minutos em campo (que podem ser os últimos do garoto diante dos rubro-negros no estádio), ouviu pedidos para permanecer no clube, criou jogadas de perigo e viu Diego e Felipe Vizeu – que também se despede – decidirem a partida. Após o apito final, o tradicional sorriso no rosto misturado com as lágrimas de emoção.

DESTAQUE

“FICA, VINICIUS”

A festa foi toda voltada para o garoto. Antes do jogo, ainda fora do estádio, os gritos de “fica” já eram ouvidos. Dentro do Maracanã, copos de Vinicius Junior foram vendidos – uma forma de guardar uma recordação da joia criada no clube.

Com a bola rolando o garoto não teve a atuação de maior destaque, mas incomodou os adversários como de costume. Quase marcou no segundo tempo e, por muito pouco, não saiu com bela assistência para Éverton Ribeiro, que parou numa linda defesa de Thiago Rodrigues.

Mas o momento de maior emoção estava guardado para o fim. Aos gritos de “fica”, coro da vitória por 2 a 0, o garoto chorou como uma criança ao se jogar nos braços do povo. Ganhou faixa, jogou a camisa para a torcida e desabafou:

Momento de (lágrimas)… É o clube que sempre me ajudou, me tirou de São Gonçalo, me deu uma vida melhor, cuidaram de mim… Só tenho que gradecer a todos que me ajudaram desde que cheguei ao Flamengo. O (Carlos) Noval, que está pedindo muito para eu ficar, mas não é comigo, não sou eu que decido. Momento difícil, estou onde sempre sonhei, hoje posso estar me despedindo da maior torcida do mundo, ao lado da minha família, amigos, todo mundo presente. Só quero agradecer. Não imaginava estrear no profissional tão cedo, e com 17 anos posso sair para jogar no Real Madrid.

