Maués, também está com Bolsonaro

Com a presença dos candidatos a Deputado Federal Pablo Oliva, a Deputado Estadual Delegado Péricles, e do presidente Regional do PSL, Ângelo Roberto Cecílio, a terra do guaraná vestiu-se de verde e amarelo para mostrar que quer a mudança nessas eleições de 2018.

“Muito gratificante ver o povo espontaneamente vir para as carreatas apoiar o candidato Jair Bolsonaro, foi assim em Parintins, Manaus, e em todos os municípios por onde tenho visitado”, disse o candidato a deputado federal, delegado federal Pablo Oliva.

O presidente regional do PSL, Ângelo Roberto Cecílio, sentiu de perto a popularidade dos candidatos a deputados federal e estadual apoiados por Jair Bolsonaro no Baixo Amazonas e disse estar confiante numa vitória no dia 7 de outubro.

Assessoria do candidato Pablo Oliva