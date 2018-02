Marujada de Guerra abriu temporada 2018 em Parintins

Ritmo do boi campeão do festival de Parintins começa a ser preparado para gravação do DVD “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”

Parintins (AM) – Passado a efervescência do carnaval, o clima de boi-bumbá começa a ficar aquecido na Ilha de Parintins e no Amazonas, com o início dos ensaios técnicos de todos os naipes de instrumentos da Marujada de Guerra, no curral Zeca Xibelão, que iniciaram nesta terça-feira, 20 de fevereiro. O melhor ritmo e campeão do Festival Folclórico de Parintins deu a largada do Boi-Bumbá Caprichoso para a festa de gravação do DVD 2018 “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”, no dia 21 de abril.

Setores do Touro Negro seguem o planejamento montado pela diretoria e Conselho de Artes, de acordo com o calendário de eventos do bumbá azul, com ensaios semanais terça-feira, quinta-feira e aos sábados. Sob orientação do presidente, Babá Tupinambá, e o vice-presidente, Jender Lobato, reuniões entre Coordenação da Marujada de Guerra, músicos e Conselho de Arte definiram os últimos detalhes antes do começo dos ensaios, do repertório, do produto audiovisual, com o grupo rítmico.

O coordenador de eventos do Boi Caprichoso, Helyandro Tavares, convoca todos os componentes da Marujada de Guerra a se fazerem presentes no curral Zeca Xibelão durante os dias de ensaio. “Os ensaios contam com os dançarinos do Troup Caprichoso, CDC (Corpo de Dança Caprichoso), FAB (Força Azul e Branca), Raça Azul. Além do David Assayag e Edmundo Oran, os levantadores de toadas de apoio são Márcio do Boi, Cássio Gonçalves, Ornello Reis e Diego Brelaz. Estamos com as Bandas Caprichoso e Canto Parintins”, destacou.

De acordo com o coordenador artístico, Zandonaide Bastos, o Boi Caprichoso trabalha, cumpre propostas e ações estabelecidas no calendário de eventos 2018. “Depois do Rufar do Tambor, um dos primeiros passos é a questão do DVD. Vamos começar um trabalho com a Marujada de Guerra. Convidamos torcedores, sócios e simpatizantes a frequentar o nosso curral para darmos início à temporada 2018. Nossas reuniões foram muito proveitosas com os segmentos e a partir de agora é trabalhar pelo bicampeonato, nossa maior meta”, ressaltou.

Assessoria de Imprensa do Boi Caprichoso