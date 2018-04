Marketing do Boi Garantido inicia série de licenciamentos para uso da marca do Bumbá

Na noite de sexta-feira (6), a Marcante empresa amazonense de

semi-jóias completou 20 anos de mercado e para comemorar reuniu seus

clientes e colaboradores em um jantar no Salão de festas do Condômino

Residencial Laranjeiras em Manaus. Foram lançados colar e pulseira do

Boi do Povão, o maior campeão de Parintins. O evento foi simbólico,

pois marcou uma série de licenciamentos da marca Garantido que deverá

chegar a vários segmentos empresariais.

A agremiação tem intensificado por meio da diretoria de marketing, a

busca de empresas para obter royalties com a venda de produtos.

Segundo Fábio Cardoso, desde 2015, o Garantido tem buscado aproveitar

sua marca com maior profissionalismo. A tendência é ampliarmos esse

trabalho neste momento, até mesmo como forma financiamento de várias

ações fora da arena”, destacou o presidente.

Segundo Albia Neves, o Bumbá está a disposição para contato de

interessados em associar seu empreendimento ao Garantido e se tornar

parceiro do maior detentor de títulos do Festival de Parintins. O

número de contato é (92)99386-1092.

Marcante

No evento de sexta feira, Márcia Siqueira, a rosa vermelha fez uma

apresentação ao lado do Boi Garantido, cantou toadas antológicas para

alegria dos presentes. O lançamento das semi-jóias foi um sucesso,

segundo a diretora de Marketing do Garantido, Albia Neves. Ela

informou que dentro de 15 dias estará disponível nas lojas da Marcante

que ficam situadas na Av. Djalma Batista, 2119 e no centro na rua 24

de Maio, 215.

Albia afirma que a Marcante é mais uma empresa que se busca aliar seus

produtos a marca Garantido, descrevendo as peças como de alta

qualidade. “Como todos perceberam, as peças relacionadas ao nosso Boi

chamam muito mais atenção pela beleza. Agradecemos a Marcante por essa

parceria”.

Jonas Santos