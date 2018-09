Marinha realiza curso na Comunidade do Zé Açu

No período de 10 a 14 de Setembro a Marinha do Brasil, agência Parintins, realiza o Curso Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Auxiliar de Máquinas Comunidade do Bom Socorro do Zé Açu,

O Curso atende a solicitação dos moradores da região. O objetivo do curso é atender a demanda de pessoal habilitado para compor a tripulação dos barcos, e oferecer mão de obra qualificada para os proprietários de embarcações, atendendo assim as necessidades daquela comunidade.

São 30 vagas e as inscrições foram recebidas na própria Comunidade do Zé Açu, onde uma Equipe da Agência Fluvial de Parintins esteve atendendo no feriado do dia 05 de setembro.

Durante o curso, os alunos participarão de aulas práticas e teóricas sobre marinharia, primeiros socorros, sobrevivência do náufrago, noções básicas de navegação, estabilidade de embarcações, combate a incêndios, noções de operação de motores à diesel, prevenção da poluição do meio ambiente.

O agente da Capitania, capitão José Carlos Sá, adiantou que o novo desafio é ampliar as informações sobre a navegação. Além das comunidades rurais, a proposta é levar para as escolas, orientações e aulas práticas.

Josene Araújo

Diretora de Comunicação

Soamar/Parintins