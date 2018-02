Marinha lança concurso com mil vagas para aprendizes-marinheiros

O salário inicial para os aprovados é de R$ 2 mil. A inscrição para o concurso poderá ser feita até 2 de março (Divulgação)

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM), com o total de 1.000 vagas. Os aprovados em todas as fases do concurso receberão rendimentos iniciais brutos de cerca de R$ 2 mil.

Dentre os requisitos principais, o interessado deve ser brasileiro nato ou naturalizado, do sexo masculino, com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade, no dia 1º de janeiro 2019, além de ter Ensino Médio completo.

Este ano, o edital sofreu algumas alterações, como o Inglês, que agora será cobrado na prova objetiva. O candidato do CPAEAM realizará uma Prova Objetiva composta por 50 questões, divididas em Português, Matemática, Ciências – Física e Química e Inglês.

O Teste de Aptidão Física (TAF) também traz novidades: o percurso da natação será de 50 metros no tempo de um minuto e 30 segundos. A corrida continua tendo o mesmo percurso, de 2.400 metros, porém o candidato terá 14 minutos e 30 segundos para concluir a prova.

As provas serão realizadas em 22 cidades, entre elas Manaus.

Como se inscrever

A inscrição para o concurso poderá ser feita até 2 de março, preferencialmente, no site da Diretoria de Ensino da Marinha. A taxa é de R$ 40,00. O candidato deverá indicar a ordem de preferência de área profissional: Eletroeletrônica, Apoio e Mecânica.

Clique aqui para acessar o edital.

acrítica.com

*Com informações da assessoria de imprensa.