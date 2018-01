MARINHA FISCALIZA LOTAÇÃO DO NAVIO PP MAUÉS IV

Na manhã de ontem, 6, momentos antes da partida do navio PP Maués IV com destino a Manaus, os homens da Capitania dos Portos de Parintins, sob o comando do Capitão Marcelo Barrios Lucio fizeram a checagem no item lotação de passageiros.

A Capitania foi acionada por suspeita de excesso de lotação de passageiros, o que obrigou o Capitão Marcelo a solicitar o desembarque de todos para efetuar rigorosa contagem.

Apesar da reclamação das pessoas por não ter um local para se abrigar do sol e da chuva, o trabalho foi realizado a contento e o navio pode seguir viagem sem problemas.

Minutos após a liberação da embarcação, Marcelo Barrios informou que a informação de superlotação não passou de alarme falso e que o navio seguiu com a sua capacidade no limite.

Porto sem controle

Um dos passageiros que seguiu viagem, disse que “por não ter controle por parte do DNIT através da administração do Porto, para proibir as pessoas que não tenham o bilhete de passagem em mãos, descer até a embarcação, vai sempre acontecer esses problemas”, mais adiante o cidadão em tom de gozação finalizou: “um só vai viajar, mas a família toda vem chorar aqui na beirada do barco, quando deviam chorar em casa, isso dá a impressão que tem gente demais para viajar”, finalizou

